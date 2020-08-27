TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Водитель получил травмы: в Екатеринбурге на парковке у цирка взорвалась иномарка

27 августа 2020, 15:12
Возле здания цирка в Екатеринбурге произошел в взрыв в багажнике автомобиля Peugeot, сообщает Е1.

По словам очевидцев происшествия, после сильного хлопка из машины повалил густой дым.

В багажнике находилась канистра с бензином и инструменты. Водитель почувствовал запах, однако не придал ему значения и завел автомобиль. Затем произошел взрыв. Мужчина сам пытался потушить транспортное средство и получил ожоги лица и рук.

Предварительно, его госпитализировали в 7 больницу.

На место происшествия выезжали медики, полицейские, Росгвардия, а также сотрудники МЧС.

Напомним, что в Асбесте произошел взрыв газа в гараже, пострадал мужчина.

В Асбесте из-за взрыва газа в гараже пострадал мужчина
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Асбесте из-за взрыва газа в гараже пострадал мужчина
#Екатеринбург#Машина#Взрыв#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14