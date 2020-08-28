На Черноисточинском гидроузле начались испытания водоочистной системы

По его словам была привезена опытная установка, имеющая производительность пять кубических метров в час и подключена к источнику водоснабжения. Основные задачи, на данный момент, понять, какие требуются затраты для достижения нужных показателей качества, а также как это сделать так, чтобы новые системы не привели к удорожанию стоимости воды.