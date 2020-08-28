TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Под Нижним Тагилом мотоциклист погиб из-за наезда на камень

28 августа 2020, 10:20
Под Нижним Тагилом мотоциклист с 27-летним стажем погиб из-за наезда на камень, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Происшествие случилось 27 августа 2020 года. Мужчина двигался в со стороны поселка Черноисточинск в сторону коллективных садов «Антоновский».

Он допустил наезд на камень, мотоцикл опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, опрошены свидетели.

По их данным, погибшим был мужчина 1967 года рождения. Он управлял мотоциклом он без мотошлема.

Напомним, что ранее в посёлке Левиха пьяный отец с двумя детьми в люльке мотоцикла врезался в столб.

Под Нижним Тагилом пьяный мужчина катал детей на мотоцикле и врезался в столб
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пассажир мотоцикла получил травмы в ДТП в Нижнем ТагилеВ сети появилось видео столкновения мотоцикла с автомобилем в Нижнем ТагилеПод Нижним Тагилом пьяный мужчина катал детей на мотоцикле и врезался в столб
#ДТП#Мотоцикл#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14