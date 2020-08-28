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В Екатеринбурге планируют снести легендарный рынок «КОР»

28 августа 2020, 11:35
В Екатеринбурге планируется снести оптовый рынок «КОР». По словам мэра Александра Выскинского, на его месте могут построить жилой комплекс. Об этом он заявил в эфире E1.

Он отметил, что рынок уже «свое отжил», а также что на том месте есть большие торговые центры, а потому строить новые не имеет смысла.

Технологически мы не против, чтобы там появлялся жилой комплекс. Это достаточно хорошая территория, отметил Александр Высокинский.

Он добавил, что на данный момент идея обсуждается в рамках изменения генплана и возможность реализации проекта будет зависеть от обеспеченности района школами и детскими садами.

В июле 2020 года Александ Высокинский заявил, что 36-этажный недостроенный небоскреб, расположенный у Северного автовокзала в Екатеринбурге планируется снести.

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#Екатеринбург#Рынок#Снос#Новости УрФО#Экономика
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