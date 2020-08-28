В Свердловской областной больнице вновь открылась аппаратная с проектором

Сейчас тут учебный класс, но раньше был полноценный кинозал. Над аудиторией есть окошки, назначение которых мне было неизвестно. Мы нашли вход в помещение и поняли, что здесь было помещение аппаратной. Конечно, потребовался ремонт. Посовещавшись с Игорем Михайловичем решили реставрировать аппаратную, рассказывает Дмитрий Мазеин.