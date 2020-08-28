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В Свердловской областной больнице вновь открылась аппаратная с проектором

28 августа 2020, 18:03
В областной больнице после реставрации начала работу аппаратная с проектором для показа фильмов на территории учебного блока, пишет пресс-служба СОКБ.

Мысль возродить показ видео посредством аппаратной появилась случайно. Около двух лет назад у заведующей музеем больницы Юлии Уколовой. Юлия нашла проектор советских времен «Радуга-2». Зав лабараторией больницы Дмитрий Мазеин помог Юлии выяснить для чего в больнице использовался этот проектор.

Сейчас тут учебный класс, но раньше был полноценный кинозал. Над аудиторией есть окошки, назначение которых мне было неизвестно. Мы нашли вход в помещение и поняли, что здесь было помещение аппаратной. Конечно, потребовался ремонт. Посовещавшись с Игорем Михайловичем решили реставрировать аппаратную, рассказывает Дмитрий Мазеин.

27 августа аппаратную торжественно открыл главврач СОКБ Игорь Трофимов.

Очень рад, что нашлись такие люди, которые смогли заниматься подобным историческим проектом в свободное от работы время, сказал главный врач.

Зрителей много не собирали, в целях безопасности из-за коронавирусной инфекции. Была перерезана ленточка, посетителей пригласили просмотреть фильм «Край».

#Екатеринбург#Кино#Реставрация#Больница#Новости УрФО#Общество
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