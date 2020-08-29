Глава Екатеринбурга планирует ликвидировать детские батуты с городских улиц

По его словам, администрация займется устранением проблем в законодательстве в холодный сезон.
Надо убирать эту плесень с улиц нашего города. Для начала нам в этом поможет осень — в холодное время они сами по себе перестанут работать, а уж мы за это время придумаем как их запретить на законодательном уровне, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире E1.
У музея изобразительных искусств Екатеринбурга появился батут в виде персонажа известного мультфильма Спанч Боба. Батут закрывает фасад музея, а директор музея выразил мнение, что появление батута в таком месте характеризует отношения общества к культуре.