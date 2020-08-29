На Урале пьяный грибник устроил смертельное ДТП

Авария произошла 29 августа на 36 километре дороги Екатеринбург — Реж — Килаческое. Водитель автомобиля выехал на обочину, машину занесло, она съехала в правый кювет и перевернулась. 52-летний пассажир, сидевший сзади, скончался, водитель и два других пассажира доставлены в больницу. Погибший приехал к родственникам из Режа, чтобы отдохнуть на даче.