Федеральный проект «Полезный город» реализуется в Нижнем Тагиле

Он преследует цель упростить гражданам поиск городских служб, услуг и сервисов.
На сайте предоставляется информация о пунктах приема на утилизацию аккумуляторов и батареек, ртутных градусников. Также будет отмечено куда сдать старую одежду или еду для малообеспеченных слоев населения.
Кроме того, на сайте будут отмечены различные благотворительные акции, уборки территории, субботники.
Ресурс сотрудничает с местными властями, добровольческими сообществами и некоммерческими организациями.
Ранее появилась информация, что на онлайн-карте Нижнего Тагила появится «Маршрут победы». В маршрут входит памятник воинам-тагильчанам, дом Булата Окуджавы, памятник создателям первого русского паровоза отцу и сыну Черепановым, а также другие исторические объекты.
Кроме того, в 2020 году Центр развития туризма получил субсидию в размере почти 500 тысяч рублей, деньги будут потрачены в том числе и на маршрут по храмам, который будет нанесен на онлайн-карту Нижнего Тагила. В городе будут установлены 26 знаков с QR-кодами, которые позволят просматривать актуальную информацию по объектам.