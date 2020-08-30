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В Свердловской области подтверждено еще 120 случаев заражения коронавирусом

30 августа 2020, 12:59
За последние сутки в Свердловской области COVID-19 подтверждён у 120 жителей, сообщил оперативный штаб Свердловской области.

Выписались из больниц области 55 пациентов.

За время пандемии в Свердловской области насчитывается 25 196 заболевших, из них 19 991 выздоровели.

За прошедшие сутки не зафиксировано летальных случаев. Общая статистика смертности насчитывает 448 человек по области.

В тяжелом состоянии на текущий момент находится 89 больных, 85 из них находятся в реанимации, 45 подключены к аппаратам ИВЛ.

Пациентов в состоянии стрежней тяжести насчитывается 158 человек.

В общей сложности на территории России за сутки выявили 4980 случаев заражения, выписали 2599 человек, зафиксировано 68 летальных случаев.

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