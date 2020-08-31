Нижнетагильский ВГОК задолжал за электроэнергию более 200 миллионов рублей

В начале августа стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области начал производство по трем искам к нижнетагильскому ВГОКу о взыскании задолженности более 159 миллионов рублей перед ресурсоснабжающей организацией. Один иск был подан на 76,9 миллиона рублей, второй — на 70,9 миллиона рублей, третий — на 11,9 миллиона рублей. По первым двум искам уже прошли предварительные слушания, а по третьему заседание пройдет 8 сентября. На 1 сентября назначено еще одно слушание — о взыскании 66 миллионов рублей задолженности за электроэнергию.