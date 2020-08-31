Пропавший под Нижним Тагилом 70-летний грибник мог испугаться медведя и уйти в чащу

Тагильчанин пропал 21 августа, когда отправился за грибами вместе с родственниками в поселок Синегорский. Согласно последним данным, 23 августа мужчина вышел из леса к небольшой часовне в 10 километрах от места пропажи. Священнослужители предложили ему остаться и подождать помощи, но он решил вернуться туда, где оставил машину. По словам поисковиков, на следующий день в километре от места пропажи поисковики нашли ведро с грибами.