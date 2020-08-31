Свердловчане торговали наркотиками через интернет за биткоины

Полученные деньги преступники помещали на криптовалютные биткойн-счета, которые контролировал организатор группировки. За год с 2019 по 2020 год на счету накопилось 12,0109247 биткойнов или 10,5 млн рублей. По словам Горелых, между собой злоумышленники контактировали только в интернете. Сыщики нашли 36 тайников с уже готовым товаром, также склад в гараже, где наркотики хранились в не расфасованном виде. Этого количества могло хватить на 150 тайников. Максимальное наказание для обвиняемых предусматривает лишение свободы до 20 лет.