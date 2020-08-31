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Свердловчане торговали наркотиками через интернет за биткоины

31 августа 2020, 21:24
В Свердловской области полицейские ликвидировали интернет-магазин по торговле наркотиками «Vdrova.biz». Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По подозрению в преступлении были задержаны трое ранее судимых мужчин. Для вербовки участников преступной группы использовался мессенжер «Telegram». Злоумышленники размещали информацию о названии, вече и цене товара на интернет-сайте.

Полученные деньги преступники помещали на криптовалютные биткойн-счета, которые контролировал организатор группировки. За год с 2019 по 2020 год на счету накопилось 12,0109247 биткойнов или 10,5 млн рублей. По словам Горелых, между собой злоумышленники контактировали только в интернете. Сыщики нашли 36 тайников с уже готовым товаром, также склад в гараже, где наркотики хранились в не расфасованном виде. Этого количества могло хватить на 150 тайников. Максимальное наказание для обвиняемых предусматривает лишение свободы до 20 лет.

В 2018 году бывший участковый уполномоченный полиции был приговорен к тюремному сроку за употребления наркотиков. Экс-полицейский покупал наркотические вещества, осуществляя оплату в биткоинах.

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#Наркотики#Биткоины#Происшествия
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