У екатеринбуржца за рулем «Яндекс.Такси» остановилось сердце

Напомним, в августе жительница Екатеринбурга пожаловалась на водителя «Яндекс.Такси» из-за того, что он не хотел принимать оплату промокодом, мотивируя это тем, что его не существует. После этого служба такси заблокировала этого водителя, и он не смог больше выполнять заказы.