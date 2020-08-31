В Нижнем Тагиле обновленный Парк Победы планируется открыть через неделю

В середине августа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщал, что парк имеет почти законченный вид. На тот момент не доделана была площадка для выгула собак, а также детский комплекс. Кроме того, ожидалось, что будет поставлена канатная дорога рядом с горкой, а также полностью выложат плитку. На данный момент еще не обустроена площадка для выгула собак. Работы находятся в завершающей стадии.