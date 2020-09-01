Дело рыбака, убившего егеря и ранившего второго передано в Свердловский облсуд

По данным следствия, вечером 27 ноября прошлого года, находясь в деревянном строении в лесном массиве, в ответ на действия сотрудников контролирующих органов в сфере охраны животного и рыбного мира, обвиняемый вооружился гладкоствольным ружьем и открыл огонь по сотрудникам. В результате потерпевший получил ранение, от которого впоследствии скончался. Кроме того, нападавший попытался выстрелить в другого сотрудника, но произошла осечка и он взял топор, с которым напал на инспектора, нанеся ему несколько ран в области головы. Несмотря на это пострадавшему удалось обезоружить нападавшего и закрыть в избе до приезда полиции. Сам он получил ранение в живот.