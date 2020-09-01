«Изменить буковки на буковки»: в Свердловской области поменяют названия городов

Как рассказал Киселев, для переименования нужно изменить 67 региональных законов. После них изменения нужно внести в десятки тысяч муниципальных правовых актов.
Представили объем бессмысленной работы? Изменить буковки на буковки. Теперь представьте объем временных затрат, написал депутат.
Документы о переименовании уже поступили в гордуму.
Ранее официальное название столицы Урала звучало как «муниципальное образование «город Екатеринбург» теперь она будет называться «городской округ Екатеринбург Свердловской области». Подобное переименование пройдет и в других городах региона.
Напомним, что неоднократно поднимался вопрос о переименовании Свердловской области. Активисты и священнослужители упирают на то, что область не может носить имя партийного деятеля Якова Свердлова. В качестве альтернативного названия предлагается назвать регион Уралом.