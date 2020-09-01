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«Изменить буковки на буковки»: в Свердловской области поменяют названия городов

1 сентября 2020, 22:09
В Свердловской области начался процесс смены официальных наименований городов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат Константин Киселев.

Как рассказал Киселев, для переименования нужно изменить 67 региональных законов. После них изменения нужно внести в десятки тысяч муниципальных правовых актов.

Представили объем бессмысленной работы? Изменить буковки на буковки. Теперь представьте объем временных затрат, написал депутат.

Документы о переименовании уже поступили в гордуму.

Ранее официальное название столицы Урала звучало как «муниципальное образование «город Екатеринбург» теперь она будет называться «городской округ Екатеринбург Свердловской области». Подобное переименование пройдет и в других городах региона.

Напомним, что неоднократно поднимался вопрос о переименовании Свердловской области. Активисты и священнослужители упирают на то, что область не может носить имя партийного деятеля Якова Свердлова. В качестве альтернативного названия предлагается назвать регион Уралом.

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#Название#Переименование#Имя#Общество
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