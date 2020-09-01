Музыка и прививки: Куйвашев назвал дату проведения Ural Music Night

Ранее музыкальный фестиваль планировали провести в середине июля, затем — 12 сентября. Фестиваль «Уральская ночь музыки» в прошлом году собрал более 300 тысяч зрителей, на нем выступили около 2600 музыкантов. В этом году мероприятие пройдет в шестой раз.