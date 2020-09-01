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Музыка и прививки: Куйвашев назвал дату проведения Ural Music Night

1 сентября 2020, 19:12
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда в Екатеринбурге состоится фестиваль Ural Music Night. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Мероприятие состоится 18 сентября в стандартном формате: музыканты будут выступать на улицах и в ресторанах. По словам губернатора, он любит этот фестиваль, поэтому когда эпидобстановка позволила, было решено вернуться к обсуждению его организации.

Мы попробуем совместить Ночь музыки с прививочной кампанией. Обсуждаем возможность установки рядом с концертными площадками палаток, где медики смогут поставить вакцину от гриппа всем желающим, написал глава региона.

Ранее музыкальный фестиваль планировали провести в середине июля, затем — 12 сентября. Фестиваль «Уральская ночь музыки» в прошлом году собрал более 300 тысяч зрителей, на нем выступили около 2600 музыкантов. В этом году мероприятие пройдет в шестой раз.

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