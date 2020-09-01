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На организаторов «Недели гордости» ЛГБТ в Екатеринбурге пожаловались в Генпрокуратуру

1 сентября 2020, 12:37
На организаторов «Недели гордости» ЛГБТ в Екатеринбурге направлена жалоба в администрацию президента РФ, Генпрокуратуру РФ и ФСБ. Об этом рассказал блогер Сергей Колясников на своей странице во «Вконтакте».

Он требует привлечь организаторов к ответственности по статье 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Блогер считает, что нарушение состоит в том, что анонсированные экскурсии по местам, связанным с ЛГБТ, вечеринки и лекции планируется проводить на открытых площадках.

Кроме того, он попросил проверить, соответствует ли мероприятие указу губернатора, в котором указаны ограничения в условиях пандемии коронавируса. В частности, это касается запрета на проведение любых массовых мероприятий.

Организатором «Недели гордости» является Ресурсный центр для ЛГБТ. Планируется, что мероприятие пройдет 7 сентября.

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