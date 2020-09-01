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Стала известна причина смерти уральского писателя Крапивина

1 сентября 2020, 11:29
Причиной смерти уральского писателя Владислава Крапивина стало обострение хронических болезней на фоне коронавируса, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в больнице.

По словам невестки писателя Ларисы Крапивина, писатель все же переболел коронавирусом. Именно он спровоцировал осложнение всех старых болезней: и сердце, и диабет, и инсульт.

О смерти Владислава Петровича она узнала из новостей, а на момент кончины с ним находился старший сын Павел.

В минздраве Свердловской области пока не комментируют причину смерти Крапивина, ссылаясь на то, что не могут раскрыть эту информацию.

Напомним, что Владислав Крапивин был госпитализирован в конце июля с подозрением на инсульт. Тесты, проведенные в больнице коронавирус не выявили.

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