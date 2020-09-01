Стала известна причина смерти уральского писателя Крапивина

По словам невестки писателя Ларисы Крапивина, писатель все же переболел коронавирусом. Именно он спровоцировал осложнение всех старых болезней: и сердце, и диабет, и инсульт.
О смерти Владислава Петровича она узнала из новостей, а на момент кончины с ним находился старший сын Павел.
В минздраве Свердловской области пока не комментируют причину смерти Крапивина, ссылаясь на то, что не могут раскрыть эту информацию.
Напомним, что Владислав Крапивин был госпитализирован в конце июля с подозрением на инсульт. Тесты, проведенные в больнице коронавирус не выявили.