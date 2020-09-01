В Свердловской области число заразившихся COVID-19 достигло почти 25,5 тысяч человек

В России за минувшие сутки было подтверждено 4729 случаев заражения. В общей сложности количество заболевших с начала пандемии превысило один миллион человек. После лечения из больниц выписано более 815 тысяч россиян. Количество скончавшихся увеличилось на 123 человек. Всего умерли в результате заражения инфекцией 17,3 тысячи человек.