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Еще одну свердловскую школу перевели на дистанционное обучение

2 сентября 2020, 21:59
В Екатеринбурге учащиеся еще одной школы переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, пишет Е1.

Сегодня на карантин высадили детей и педагогов школы № 179 в Железнодорожном районе. Руководство школы получило предписание Роспотребнадзора 31 августа.

Ранее в Екатеринбурге в школе № 148 были предприняты такие же меры, поскольку коронавирус был выявлен у одного из педагогов.

Напомним, что из-за пандемии учащиеся школ и других образовательных учреждений были переведены на дистанционное обучение с 28 марта. Новый учебный год было решено начать в обычном режиме, но соблюдением некоторых правил по эпидемиологической безопасности.

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#Екатеринбург#Школа#Коронавирус#Обучение#Новости УрФО#Общество
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