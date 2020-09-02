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Избил, утопил и закопал: в Талице на 10 лет осужден мужчина, убивший знакомого

2 сентября 2020, 10:26
В Талице к длительному сроку лишения свободы приговорен житель Екатеринбурга, нанесший смертельные травмы своему знакомому, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он осужден за умыщленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ( ч. 4 ст. 111 УК РФ). Судом назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По словам следствия, убийство произошло в мае 2019 года.

Осужденный житель Екатеринбурга привез своего знакомого в багажнике автомобиля к приятелю в село Казаковское. Компания мужчин употребляла спиртное.

Из-за личной неприязни, якобы вступившись за своего брата, он нанес потерпевшему удары кулаками по голове и в грудь, а затем отвел его на кровать в дом.

Позже хозяин дома обнаружил, что избитый потерпевший мертв и сообщил об этом подсудимому.

Дождавшись ночи, они отнесли труп к реке Беляковка, куда и сбросили тело.

Спустя некоторое время той же ночью подсудимый в одиночестве вернулся на место преступления. Он обнаружил тело потерпевшего вниз по течению, вытащил его на берег и закопал в земле.

Напомним, что в Серове двух бомжей обвиняют в убийстве и сожжении собутыльника.

В Серове двух бомжей обвиняют в убийстве и сожжении собутыльника
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Тело потерпевшего было обнаружено только через месяц после того, как родственники обратились в полицию с заявлением о розыске.

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#Суд#Екатеринбург#Убийство#Новости УрФО#Происшествия
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