По делу свердловского депутата ЛДПР Коркина утвердили обвинительное заключение

Вместе с компанией друзей Дмитрий катался на лодках недалеко от поселка Гари. С ними был и Сергей. После этого Титов попал в больницу с простреленной головой. Он скончался через пять месяцев. Изначально участники поездки утверждали, что Сергей застрелил себя сам, неосторожно нажав на курок.