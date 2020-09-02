TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

По делу свердловского депутата ЛДПР Коркина утвердили обвинительное заключение

2 сентября 2020, 17:42
Прокуратура 2 сентября утвердила обвинительное заключение по делу депутата ЛДПР Александра Коркина. Материалы были переданы в Серовский городской суд, сообщает E1.

По словам адвоката матери убитого Сергея Титова Дмитрия Жижина, Коркина обвиняют в убийстве по неосторожности, которое год назад произошло на реке Сосьва.

Вместе с компанией друзей Дмитрий катался на лодках недалеко от поселка Гари. С ними был и Сергей. После этого Титов попал в больницу с простреленной головой. Он скончался через пять месяцев. Изначально участники поездки утверждали, что Сергей застрелил себя сам, неосторожно нажав на курок.

Александр Коркин отрицал свое присутствие в Гаринском районе, но позднее сознался. Он утверждал, что находился в момент выстрела к Сергею спиной и не видел его. Однако как показала экспертиза, выстрел был с его стороны, а ружье было исправно.

Материалы по теме
Стали известны результаты полиграфа по делу свердловского депутата Коркина
#ЛДПР#Уголовное дело#Александр Коркин#Депутат#Обвинение#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14