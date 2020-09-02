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Правительство выделило 22 миллиарда рублей на выплаты работающим с COVID-19 медикам

2 сентября 2020, 08:38
Правительство выделило около 22 миллиардов рублей на выплаты людям, которые работают с «ковидными» больными, сообщает Znak.com.

Об этом накануне подписал распоряжение премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Деньги выделены из резервного фонда.

Более 321 миллиона рублей получат сотрудники центров Федерального медико-биологического агентства.

Около двух миллиардов выделено работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов.

В этих учреждениях особый режим работы: сотрудники временно проживают на территории таких стационаров, а их рабочая смена длится две недели.

Ранее стало известно, что многие из работников больниц и стационаров так и не получили доплаты, так как формально не относились к медперсоналу. Также скандалы были связаны и с начислением выплат, засчитывалось не время всей смены, а только то, которое врачи проводили рядом с больными.

Напомним, что ранее правительство выделило Свердловской области самый большой транш на поддержку безработных.

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#Михаил Мишустин#Врачи#Выплаты#Медперсонал#Правительство#Коронавирус#Политика
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