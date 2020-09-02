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В Свердловской области систему обращения с ТКО переведут на замкнутый цикл

2 сентября 2020, 13:14
Свердловская область включена в число пилотных регионов страны, где система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет переведена на замкнутый цикл, сообщает департамент информационной политики региона.

На основании макроэкономических моделей, рассчитанных публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППП РЭО), а также учитывая инвестиционную привлекательность и общую экономическую ситуацию, Свердловская область вошла в пилотные регионы.

Кроме нее вошли также Томская, Новосибирская, Белгородская области, Республика Алтай, Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Переход системы ТКО на замкнутый цикл будет осуществляться в рамках нацпроекта «Экология». Основным инструментом станет региональная программа с отходами производства и потребления, по которой при поддержке федерального бюджета будет сформирована инфраструктура, которая обеспечивает не только раздельный сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов, но и производство продукции им вторичных ресурсов.

В рамках национального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО» планируется построить 17 мусоросортировочных комплексов, а также двух объектов утилизации отходов. К 2024 году их общая мощность позволит обрабатывать 75% и утилизировать 36% всех отходов региона.

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