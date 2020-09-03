Детские больницы Свердловской области снова перепрофилируют под COVID-19

В Екатеринбурге детские городские больницы № 11 и № 8 перепрофилируют для лечения пациентов с тяжелым течением ОРВИ, пневмонии и подозрением на коронавирус.
В апреле детскую горбольницу № 11 уже использовали для лечения больных COVID-19.
Однако в августе клиники возвратились к штатной работе.
Согласно приказу, к перепрофилированию больниц также должны быть готовы детские больницы в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Краснотурьинске, Ирбите, Серове и Асбесте.
Процесс начнется по указанию Роспотребнадзора, который и определяет начало эпидемического подъема заболеваемости.
На данный момент подъем заболеваемости по Свердловской области не превышает допустимый порог для этого времени года.
Напомним, что в Нижнем Тагиле инфекционная больница получила от спонсоров новый аппарат ИВЛ.