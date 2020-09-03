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Детские больницы Свердловской области снова перепрофилируют под COVID-19

3 сентября 2020, 13:04
Детские больницы Свердловской области будут снова перепрофилированы под коронавирусных больных. Об этом говорится в приказе областного Министерства здравоохранения.

В Екатеринбурге детские городские больницы № 11 и № 8 перепрофилируют для лечения пациентов с тяжелым течением ОРВИ, пневмонии и подозрением на коронавирус.

В апреле детскую горбольницу № 11 уже использовали для лечения больных COVID-19.

Однако в августе клиники возвратились к штатной работе.

Согласно приказу, к перепрофилированию больниц также должны быть готовы детские больницы в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Краснотурьинске, Ирбите, Серове и Асбесте.

Процесс начнется по указанию Роспотребнадзора, который и определяет начало эпидемического подъема заболеваемости.

На данный момент подъем заболеваемости по Свердловской области не превышает допустимый порог для этого времени года.

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#Свердловская область#Больница#Коронавирус#Здоровье
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