«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов

Денег, которые они платят, не хватает на зарплату дворнику. О каком ремонте крыши может идти речь? В соответствии с лицензионными требованиями, которые они предъявляют к управляющей компании, мы ремонтируем крышу над этими квартирами. Есть еще техническая проблема. Тот шифер, из которого сделана их крыша, уже давно в стране не производится. Мы изыскиваем по чужим чердакам обломки этого шифера и пытаемся ремонтировать. То есть, здесь два вопроса. Первый — это технический, требуется полная замена кровли, чтобы можно было там что-то делать, и нормально люди могли жить. Второй вопрос — когда они вспомнят о том, что им иногда надо платить за квартиру, говорит мужчина.