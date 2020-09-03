В России возобновляется авиасообщение еще с тремя странами

Открытие авиасообщения именно с данными странами предложил оперативный штаб, исходя из критериев 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1.