«Нападают стаей». Как в Свердловской области наказывают малолетних преступников?

Насилие в семье. Становление личности ребенка начинается с семьи. Когда он видит, что взрослые обращаются жестоко по отношению друг к другу или кому-то еще, то ребенок перенимает эту модель поведения. Соответственно, он считает ее правильной, потому что мама и папа так делают. Отец бьет мать, брат издевается над бабушкой, родители не уважают друг друга, в семье кричат на ребенка. Все это принесет свои "гнилые" плоды.

Вседозволенность и отсутствие наказания. Если ребенку родители ничего не запрещают и не считают нужным указывать на плохое поведение, то и понятия о том, что можно и нельзя не будет. Например, часто можно встретить ситуацию, что дети дергают кота за хвост и родители умиляются вместо того, чтобы объяснить, почему этого делать нельзя. В результате у ребенка откладывается, что с кошками так можно обращаться, и, уже став более взрослым, он может перейти к более серьезным действиям, нежели просто потянуть животное за хвост.

Ненадлежащий досмотр со стороны родителей. Оба родителя постоянно находятся на работе. Мать-одиночка трудится в двух местах, чтобы обеспечить ребенка. В результате дети оказываются предоставлены сами себе. Они недополучают родительского внимания и любви. Чтобы это компенсировать и добиться желаемого, дети начинают проявлять агрессию, становятся жестокими по отношению к окружающим. Таким образом они могут привлекать к себе внимание.

Плохой пример в коллективе и желание копировать самого сильного. Дети хотят самоутвердиться в обществе сверстников. Они могут проявляться агрессию на незаслуженную, по их мнению, критику. А также травить сверстников под влиянием толпы. Или пытаться подражать лидеру коллектива, и если "вожак" проявляет агрессию и негатив, то юные хулиганы ведут себя наподобие ему и действуют как стая. Именно поэтому немало подростковых преступлений совершаются именно в компании.

Компьютерные игры, телевидение, соцсети. Одной из причин детской жестокости также называют игры, где нужно убивать, или соцсети, где выкладывается немало контента, просмотр которого родители не всегда контролируют. Негативный контент может влиять на несформировавшуюся психику ребенка. Постоянное времяпровождение за просмотром развлекательного контента или компьютерными играми может привести к формированию зависимости, от которой потом тяжело избавиться. Дети теряют связь с реальностью и начинают воспринимать как врага каждого, кто лишает их развлечений. Они начинают переносить сцены из "стрелялок" в реальную жизнь. Например, в апреле 2020 года в Красноярском крае 13-летний подросток впал в психоз из-за проигранной компьютерной игры из зарезал семилетнего брата. Подобных примеров очень много, что еще раз доказывает серьезность ситуации.