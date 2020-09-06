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Posted 6 сентября 2020, 14:47

Published 6 сентября 2020, 14:47

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

Епархия Екатеринбурга даст скандальному отцу Сергию последний шанс

6 сентября 2020, 14:47
7 сентября на церковном суде у отца Сергия появится последний шанс объяснить, почему его не стоит отлучать от церкви, пишет Ура.ру.

Епархиальный церковный суд обвиняет схиигумена Сергия в «несанкционированных» службах. Схимонах не имел права проводить службы, в то время как его лишили сана. Завтра на церковном суде будет рассматриваться вопрос об отлучении от Церкви, если отец Сергий не аргументирует почему этого делать не нужно.

В августе митрополит Екатеринбуржский Кирилл уже отлучил от церкви участников служений, которые проводил лишенный сана отец Сергий.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Церковь#Схиигумен Сергий
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