Епархия Екатеринбурга даст скандальному отцу Сергию последний шанс

Posted 6 сентября 2020, 14:47
Published 6 сентября 2020, 14:47
Modified 24 декабря 2024, 18:09
Updated 24 декабря 2024, 18:09
Епархиальный церковный суд обвиняет схиигумена Сергия в «несанкционированных» службах. Схимонах не имел права проводить службы, в то время как его лишили сана. Завтра на церковном суде будет рассматриваться вопрос об отлучении от Церкви, если отец Сергий не аргументирует почему этого делать не нужно.
В августе митрополит Екатеринбуржский Кирилл уже отлучил от церкви участников служений, которые проводил лишенный сана отец Сергий.