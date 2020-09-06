Епархия Екатеринбурга даст скандальному отцу Сергию последний шанс

Епархиальный церковный суд обвиняет схиигумена Сергия в «несанкционированных» службах. Схимонах не имел права проводить службы, в то время как его лишили сана. Завтра на церковном суде будет рассматриваться вопрос об отлучении от Церкви, если отец Сергий не аргументирует почему этого делать не нужно.