В Екатеринбурге мужчина избил маленькую девочку кулаками посреди улицы

Шел с ней по улице, сам же ей ногу подставил, она упала и заплакала. Я сразу же решила заснять происходящее, после чего он ударил кулаком её в лицо. Подойдя к нему, чтобы сделать замечание, я сказала, что у меня всё на видео заснято. Он ответил что ему всё равно и мне лучше «свалить». Вроде трезвый, но глаза какие-то нездоровые, сообщила очевидица происшествия.