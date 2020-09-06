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Posted 6 сентября 2020, 13:36

Published 6 сентября 2020, 13:36

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

В Екатеринбурге мужчина избил маленькую девочку кулаками посреди улицы

6 сентября 2020, 13:36
В Екатеринбурге мужчина на улице избил кулаками по лицу маленькую девочку , пишет E1.

Шел с ней по улице, сам же ей ногу подставил, она упала и заплакала. Я сразу же решила заснять происходящее, после чего он ударил кулаком её в лицо. Подойдя к нему, чтобы сделать замечание, я сказала, что у меня всё на видео заснято. Он ответил что ему всё равно и мне лучше «свалить». Вроде трезвый, но глаза какие-то нездоровые, сообщила очевидица происшествия.

Происшествие случилось 5 сентября по улице Сулимова, возле дома №45 около 17.20. На данный момент полицией ведется проверка по факту избиения.

По факту сообщений СМИ об избиении проводится проверка, по итогам будет вынесено решение, сообщили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Накануне появилось видео, как в столице Урала мужчина напал избил двух девушек. У одной из них он забрал телефон. Очевидцы сообщили, что лицо одной из пострадавших было в крови, её увезли на скорой, а грабителя поначалу приняли за женщину, так как на нем был надет парик.

#Происшествия#Новости УрФО#Избиение ребенка#Екатеринбург
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