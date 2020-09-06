В Нижнем Тагиле Демидовская больница купила машину скорой за 3 млн рублей

Согласно документации, автомобиль должен принадлежать классу «А» на базе FORD TRANSIT, производитель — ООО «Автодом», год выпуска не ранее 2020 года. Необходимо, чтобы в автомобиле был дизельный тип двигателя, механическая трансмиссия и передний привод, а также водительская подушка безопасности, кондиционер, гидроусилитель руля и бортовой компьютер.