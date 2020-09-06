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Posted 6 сентября 2020, 06:36

Published 6 сентября 2020, 06:36

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

В Нижнем Тагиле Демидовская больница купила машину скорой за 3 млн рублей

В Нижнем Тагиле Демидовская больница купила машину скорой за 3 млн рублей

6 сентября 2020, 06:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Нижнем Тагиле Демидовская больница приобрела автомобиль скорой медицинской помощи за три миллиона рублей.

Победителем аукциона стал единственный подавший заявку участник — ООО «Аларм-Сервис Озерки».

Согласно документации, автомобиль должен принадлежать классу «А» на базе FORD TRANSIT, производитель — ООО «Автодом», год выпуска не ранее 2020 года. Необходимо, чтобы в автомобиле был дизельный тип двигателя, механическая трансмиссия и передний привод, а также водительская подушка безопасности, кондиционер, гидроусилитель руля и бортовой компьютер.

Автомобиль должен быть оснащен мебелью для медицинских укладок, средств иммобилизации и перемещения пострадавших, тележкой-каталкой В-ТМТ, несколькими типами носилок.

В июле 2020 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» для Нижнего Тагила купили новый реанимобиль.

В Нижнем Тагиле станция скорой помощи получила новый реанимобиль
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#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Скорая помощь#Скорая#Демидовская больница
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