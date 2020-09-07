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Posted 7 сентября 2020, 10:18

Published 7 сентября 2020, 10:18

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

Хозяин ходил в магазин. В Нижнем Тагиле четыре собаки погибли при пожаре

7 сентября 2020, 10:18
В частном доме на улице Заречная четыре собаки погибли во время пожара пока их хозяин отошел в магазин, сообщили в отделе надзорной деятельности.

Пожар произошел на улице Заречная. Владелец дома поставил на зарядку два мобильных телефона, а затем ушел в магазин. Во время его десятиминутного отсутствия произошло замыкание электропроводки и случился пожар. Вызов с сообщением о пожаре поступил в 21.30.

В результате пожара погибли четыре собаки, повреждено имущество. Площадь тушения составила 15 квадратных метров. В тушении принимали участие два пожарных автомобиля и восемь сотрудников МЧС. К 21.42 открытое горение было ликвидировано, еще в течение получаса проводила проливка очагов.

5 сентября сгорел частный дом в садах на Капасихе. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В огне никто не пострадал.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пожары в Свердловской области
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