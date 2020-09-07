Хозяин ходил в магазин. В Нижнем Тагиле четыре собаки погибли при пожаре

Posted 7 сентября 2020, 10:18
Published 7 сентября 2020, 10:18
Modified 24 декабря 2024, 18:10
Updated 24 декабря 2024, 18:10
Пожар произошел на улице Заречная. Владелец дома поставил на зарядку два мобильных телефона, а затем ушел в магазин. Во время его десятиминутного отсутствия произошло замыкание электропроводки и случился пожар. Вызов с сообщением о пожаре поступил в 21.30.
В результате пожара погибли четыре собаки, повреждено имущество. Площадь тушения составила 15 квадратных метров. В тушении принимали участие два пожарных автомобиля и восемь сотрудников МЧС. К 21.42 открытое горение было ликвидировано, еще в течение получаса проводила проливка очагов.
5 сентября сгорел частный дом в садах на Капасихе. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В огне никто не пострадал.