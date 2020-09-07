Ребенок должен сам нести рюкзак: поисковый отряд раскрыл секреты спасения в лесу

Станция Европейская. Потерялась бабушка. Машины туда не доезжают, ходят только электрички — утром и вечером. У нас была развернута целая операция, чтобы бабушку достать живой, нам сообщили о пропаже на четвертые или пятые сутки. Пока мы разработали операцию, когда выехали — узнали, что время электричек поменяли на местное, и мы опоздали. Решили ехать на следующее утро двумя поисковыми отрядами. Но ночью бабушка сама вышла на станцию, которая находится дальше от Европейской. Ей было около 70 лет, она прошла несколько километров, шесть суток находилась в лесу, и все закончилось благополучно,рассказывает Игорь.