tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2020, 10:57

Published 8 сентября 2020, 10:57

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

Стала известна дата начала отопительного сезона в Нижнем Тагиле

8 сентября 2020, 10:57
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнется 15 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Владислав Пинаев.

Коммунальным службам поручено со вторника, 15 сентября, приступить к поэтапному заполнению систем теплоснабжения.

Перед этим должна быть проведена промывка трубопроводов теплосетей и систем отопления со сбросом воды в дренаж.

О запуске котельных, тепловых пунктов и насосных станций будут дважды в сутки докладывать в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Управляющим компаниям и энергетикам рекомендовано начислять плату за отопление с фактической даты подачи тепла в жилые дома, социальные и другие объекты.

Напомним, что из-за аварии в феврале этого года в Нижнем Тагиле несколько школ и детсадов остались без отопления и горячей воды.

#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Отопление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика