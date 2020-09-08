В Нижнем Тагиле поймали водителя, скрывшегося с места ДТП с 15-летними девочками

7 сентября в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД поймали водителя «Тойоты», скрывшегося с места ДТП, в результате которого пострадали две 15-летние девочки. Он никогда не получал водительского удостоверения, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.