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Posted 9 сентября 2020, 14:17

Published 9 сентября 2020, 14:17

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Полпред президента РФ занялся делом об отнятых у свердловчанки детях

9 сентября 2020, 14:17
Полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов поручил внимательно изучить ситуацию с изъятием детей у екатеринбурженки из-за беспорядка в квартире, собщается на официальном сайте полпреда.

Разобраться в деле Айши Репняковой предстоит главному федеральному инспектору по Свердловской области Андрею Руцинскому.

Полпред отметил, что согласно докладу ГФУ, Айша воспитывает детей на зарплату почтальона. Информации о применении насилия в семье или об алкоголизме не было, дети получали всё необходимое.

Внимательно ознакомьтесь с основаниями, которые указаны в деле. Забирать детей — это крайняя мера. Чтобы принять такое решения сначала необходимо попытаться помочь сохранить семью и оставить детей с родителями, говорит Николай Цуканов.

Полпред по телефону попросил руководителя ФГУП «Почта России» оказать необходимое содействие, оказавшейся в трудной жизненной ситуации матери.

Напомним, у Айши Репняковой забрали сына и дочь и поместили в детский дом. Причиной послужил беспорядок в квартире и отсутствие ремонта.

#Политика#Свердловская область#Полпред
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