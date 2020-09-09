Полпред президента РФ занялся делом об отнятых у свердловчанки детях

Posted 9 сентября 2020, 14:17
Published 9 сентября 2020, 14:17
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Разобраться в деле Айши Репняковой предстоит главному федеральному инспектору по Свердловской области Андрею Руцинскому.
Полпред отметил, что согласно докладу ГФУ, Айша воспитывает детей на зарплату почтальона. Информации о применении насилия в семье или об алкоголизме не было, дети получали всё необходимое.
Внимательно ознакомьтесь с основаниями, которые указаны в деле. Забирать детей — это крайняя мера. Чтобы принять такое решения сначала необходимо попытаться помочь сохранить семью и оставить детей с родителями, говорит Николай Цуканов.
Полпред по телефону попросил руководителя ФГУП «Почта России» оказать необходимое содействие, оказавшейся в трудной жизненной ситуации матери.
Напомним, у Айши Репняковой забрали сына и дочь и поместили в детский дом. Причиной послужил беспорядок в квартире и отсутствие ремонта.