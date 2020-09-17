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Posted 17 сентября 2020, 09:59

Published 17 сентября 2020, 09:59

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Гособвинение запросило пожизненное заключение обвиняемому в убийстве на Уктусе

17 сентября 2020, 09:59
Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить в качестве наказания жителю Екатеринбурга, который обвиняется в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сегодня в Свердловском областном суде проходят судебные прения по уголовному делу в отношении екатеринбуржца, который обвиняется в совершении преступления по статье "Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, из хулиганских побуждений" (пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ходе судебных прений государственный обвинитель предоставил доказательства того, что вооруженный оружием обвиняемый приехал на велосипеде в лесопарк за гостиницей "Уктус" 25 августа 2018 года.

В указанном месте он надел на голову монокуляр ночного видения с целью поиска жертв убийства.

Поднявшись на вершину, обвиняемый обнаружил двух отдыхающих ранее незнакомых ему девушек.

Убедившись в отсутствии других лиц, он приблизился к девушкам сзади и без какого-либо повода, произвел не менее трех выстрелов из винтовки им в головы.

При этом он обнаружил, что одна из девушек подавала признаки жизни и произвел еще не менее двух выстрелов ей в голову.

Помимо признательных показаний обвиняемого, его вина подтверждается собранными по делу доказательствами.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Судебные прения продолжаются выступлением стороны защиты.

Напомним, что родители девушек требуют у обвиняемого 30 миллионов рублей в качестве морального ущерба.

#Общество#Суд#Убийство#Уктус#Екатеринбург
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