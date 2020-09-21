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Posted 21 сентября 2020, 18:06

Published 21 сентября 2020, 18:06

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

Скандальный схимонах Сергий провел свой крестный ход в честь Рождества Богородицы

21 сентября 2020, 18:06
Отлученный от церкви отец Сергий провел крестный ход, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В воскресенье, 20 сентября, отец Сергий провел крестный ход в преддверии Рождества Богородицы. По словам Всеволода Могучева, одного из единомышленников Сергия, в крестном ходе приняли участие большое количество прихожан Среднеуральского монастыря, который захватил бывший священник. Также он считает, что Сергий молится за Россию.

Напомним, 17 сентября скандальный схиигумен Сергий отказался пускать представителей Екатеринбургской епархии на территорию Среднеуральского женского монастыря до тех пор, пока его не восстановят в сане. А 16 сентября полномочный представитель президента в уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что РПЦ должна сама решать конфликт с бывшим священником.

Отец Серий прославился тем, что, являясь схиигуменом, записал несколько роликов, в которых раскритиковал руководство РПЦ и правительство РФ из-за закрытия храмов. Он призывал не соблюдать самоизоляцию и отрицал существование коронавируса.

#Общество#Церковь#Среднеуральск#Крестный ход
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