Скандальный схимонах Сергий провел свой крестный ход в честь Рождества Богородицы

Напомним, 17 сентября скандальный схиигумен Сергий отказался пускать представителей Екатеринбургской епархии на территорию Среднеуральского женского монастыря до тех пор, пока его не восстановят в сане. А 16 сентября полномочный представитель президента в уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что РПЦ должна сама решать конфликт с бывшим священником.