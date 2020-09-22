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Posted 22 сентября 2020, 10:29

Published 22 сентября 2020, 10:29

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

В Екатеринбурге подозреваемый в гибели восьми человек в бараке отказался от признаний

22 сентября 2020, 10:29
Александр Понкратов, который подозревается в поджоге барака в Екатеринбурге отказался от признательных показаний, которые он дал ранее, сообщает Е1 со ссылкой на адвоката подозреваемого.

По словам адвоката, на его клиента оказывали давление. Никаких доказательств, кроме признаний самого подозреваемого нет.

Он пояснил, что намерен обжаловать решение суда о содержании Александра Понкратова в СИЗО. О непричастности подозреваемого говорят случаи поджогов после его задержания.

Понкратов отказался от чистосердечного признания после проведения следственного эксперимента, где он показывал как совершал преступление.

Напомним, 26 марта на улице Омской в Екатеринбурге загорелся барак, при этом погибли восемь человек, 10 удалось спасти. По подозрению в поджоге был задержан, а после отправлен в СИЗО Александр Понкратов. Он также подозревается в поджогох на Уралмаше.

#Общество#Новости УрФО#Поджог#СИЗО#Барак#Екатеринбург
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