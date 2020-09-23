Снова штрафы: в Свердловской области ужесточили масочный режим

Posted 23 сентября 2020, 07:18
Published 23 сентября 2020, 07:18
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Куйвашев отметил, что сейчас масочный режим соблюдается только формально. В закрытых помещениях и в общественном транспорте, люди снова пренебрегают средствами индивидуальной защиты, а этого нельзя допускать.
Оперативному штабу поручено усиление контроля за исполнением данной нормы.
По словам губернатора, масочный режим и соблюдение социальной дистанции помогут не только в борьбе с COVID-19. Они могут защитить жителей от гриппа и ОРВИ.
Напомним, эпидемиологический порог по ОРВИ в Свердловской области превышен почти на 30%.