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Posted 23 сентября 2020, 07:18

Published 23 сентября 2020, 07:18

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Снова штрафы: в Свердловской области ужесточили масочный режим

23 сентября 2020, 07:18
Сюжет
Коронавирус
Введенный ранее масочный режим в Свердловской области нужно ужесточить. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев на заседании Свердловского оперативного штаба.

Куйвашев отметил, что сейчас масочный режим соблюдается только формально. В закрытых помещениях и в общественном транспорте, люди снова пренебрегают средствами индивидуальной защиты, а этого нельзя допускать.

Оперативному штабу поручено усиление контроля за исполнением данной нормы.

По словам губернатора, масочный режим и соблюдение социальной дистанции помогут не только в борьбе с COVID-19. Они могут защитить жителей от гриппа и ОРВИ.

Напомним, эпидемиологический порог по ОРВИ в Свердловской области превышен почти на 30%.

#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Евгений Куйвашев#Маска
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