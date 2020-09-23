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Posted 23 сентября 2020,, 06:00

Published 23 сентября 2020,, 06:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Уральцам расскажут об опасностях «солнечного» витамина D

23 сентября 2020, 06:00
Витамин D, прозванный «солнечным», влияет на уровень «гормона счастья» серотонина, иммунитет и состояние костей и мышц.

Не секрет, что его избыток и недостаток вредят организму, но, не зная тонкостей, спровоцировать нехватку можно даже под солнцем.

В организме этот витамин присутствует в основном в двух формах: D2 поступает с пищей, а D3 образуется в коже под действием УФ-излучения. Основная функция — он помогает «стройматериалам», кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике.

Нехватку витамина D можно вызвать случайно — достаточно постоянно прятаться от солнца под одеждой, либо в избытке пользоваться солнцезащитными средствами. По этой причине недостаток этого витамина встречается даже в жарких районах.

Из-за низкого уровня витамина D организм может начать восполнять нехватку кальция за счет костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей — рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, или мягкими.

Повышенный уровень витамина D опасен высокой концентрацией кальция в плазме крови — это может сделать ломкими сосуды, печеночную и почечную ткани.

Помимо этого, «солнечным» витамином можно отравиться. В числе последствий: тошнота, рвота, запоры и анорексия. В основном, причиной интоксикации становится чрезмерное употребление препаратов с витамином D.

Самодиагностика и самолечение — не лучшая идея. Дело в том, что уровень витамина D зависит от «логистики» организма — например, могут быть проблемы с метаболизмом витамина D из-за заболеваний печени, или нарушение его всасывания из кишечника. По незнанию можно лишь ухудшить свое состояние приемом витамина D.

До 31 октября в отделениях Лаборатории «Гемотест» в Свердловской области стоимость исследования на витамин D суммарный снижена до 1290 рублей. Исследование займет 1 день.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. О готовности может сообщить бесплатное SMS.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест»:

Екатеринбург

Вильгельма де Геннина, 47

Гагарина, 33

Победы, 45

Родонитовая, 4 А

Хохрякова 75

Нижний Тагил

просп. Вагоностроителей, 13

Газетная, 72

#Свердловская область#Здоровье#Солнце#Витамины
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