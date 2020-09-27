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Posted 27 сентября 2020, 13:25

Published 27 сентября 2020, 13:25

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

Под Екатеринбургом водитель грузовика уснул за рулем и устроил ДТП с микроавтобусом

27 сентября 2020, 13:25
26 сентября на трассе Екатеринбург-Тюмень водитель МАЗа уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot Boxer, пишет E1.

По предварительной информации, 41-летний водитель грузовика двигался в направлении Екатеринбурга и уснул. В результате он выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом.

Пострадал сам водитель МАЗа и 52-летний водитель иномарки. Оба госпитализированы в больницу Камышлова.

В причинах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

Напомним, недавно в Екатеринбурге в массовое ДТП попал военный грузовик и шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет.

#Происшествия#ДТП#Екатеринбург
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