Под Екатеринбургом водитель грузовика уснул за рулем и устроил ДТП с микроавтобусом

Posted 27 сентября 2020, 13:25
Published 27 сентября 2020, 13:25
Modified 24 декабря 2024, 18:10
Updated 24 декабря 2024, 18:10
По предварительной информации, 41-летний водитель грузовика двигался в направлении Екатеринбурга и уснул. В результате он выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом.
Пострадал сам водитель МАЗа и 52-летний водитель иномарки. Оба госпитализированы в больницу Камышлова.
В причинах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.
Напомним, недавно в Екатеринбурге в массовое ДТП попал военный грузовик и шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет.