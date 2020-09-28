В Нижнем Тагиле водитель «Кадиллака» устроил массовое ДТП с пассажирским автобусом

47-летний водитель автомобиля «Кадиллак» следовал со стороны улицы Юности в сторону Северного шоссе. Около дома № 24 по Восточному шоссе он столкнулся с впередистоящим пассажирским автобусом «ПАЗ», который следовал по маршруту № 55 «Вокзал — Площадь Танкостроителей».