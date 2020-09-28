tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября 2020, 15:39

Published 28 сентября 2020, 15:39

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

В Нижнем Тагиле водитель «Кадиллака» устроил массовое ДТП с пассажирским автобусом

28 сентября 2020, 15:39
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла сегодня в Нижнем Тагиле, сообщают в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Происшествие сучилось 28 сентября в 17.20.

47-летний водитель автомобиля «Кадиллак» следовал со стороны улицы Юности в сторону Северного шоссе. Около дома № 24 по Восточному шоссе он столкнулся с впередистоящим пассажирским автобусом «ПАЗ», который следовал по маршруту № 55 «Вокзал — Площадь Танкостроителей».

После этого автомобиль «Кадиллак» откинуло на автомобиль «Киа Рио», который стоял рядом автобусом. В свою очередь, автобус въехал в впередистоящий автомобиль ВАЗ-21099.

В результате ДТП транспортные средства получили различные механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В салоне автобуса находились 15 пассажиров, они не пострадали.

Инспекторы ДПС провели освидетельствование на алкогольное состояние водителей автомобилей «ПАЗ», «Киа Рио» и ВАЗ -21099, все они оказались трезвыми. Водитель автомобиля «Кадиллак» от прохождения освидетельствования отказался.

Напомним, 18 сентября произошло массовое ДТП на Салдинской трассе, в нем также пострадали четыре автомобиля.

#Происшествия#Нижний Тагил#Массовое дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика