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Posted 29 сентября 2020, 08:20

Published 29 сентября 2020, 08:20

Modified 24 декабря 2024, 18:05

Updated 24 декабря 2024, 18:05

Уральские бизнесмены готовятся к переводу сотрудников на дистант

29 сентября 2020, 08:20
Сюжет
Коронавирус
Уральские предприятия снова готовятся переводить сотрудников на дистанционный режим работы, это связано с ростом заболеваемости COVID-19, сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина.

По словам Беседина, руководителям предприятий лучше уже сейчас начать переводить часть сотрудников на дистант. По его мнению, это будет более благоразумное решение, чем если руководство дождется критической точки.

Многие предприятия устраивает такой режим работы, он не сильно сказывается на результативности.

Если есть возможность сберечь своих людей, то нужно сберечь,сказал Беседин.

Беседин отмечает, что процессы удаленной работы уже были отработаны в весенне-летний период. Он опасается, что может начаться вторая волна заболеваемости коронавирусом, при этом придется снова вводить ограничения.

Конец первой декады октября президент УТПП считает переходной точкой заболеваемости.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим ограничений до 5 октября. Они касаются жителей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

#Общество#Коронавирус#Свердловская область#Работа#Дистант
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