Уральский аэропорт Кольцово продлевает запрет на международные полеты

Международные полеты из Кольцово в этот раз открыты не будут. Знаю, что и мы, и «Уральские авиалинии», и губернатор, и правительство региона предпринимали усилия, направленные на открытие международного сообщения. Но с учетом мнения Роспотребнадзора и общей ситуации в регионе такое решение не принято», прокомментировал Чудновский.