TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Уральский аэропорт Кольцово продлевает запрет на международные полеты

9 октября 2020, 15:01
Екатеринбургский аэропорт Кольцово не будет иметь возможность в ближайшее время производить международные полеты из уральской столицы, пишет Ура.ру.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Специалист пояснил, что на данное решение повлияло распространение COVID-19.

Международные полеты из Кольцово в этот раз открыты не будут. Знаю, что и мы, и «Уральские авиалинии», и губернатор, и правительство региона предпринимали усилия, направленные на открытие международного сообщения. Но с учетом мнения Роспотребнадзора и общей ситуации в регионе такое решение не принято», прокомментировал Чудновский.

Напомним, международные рейсы из России начали производиться с августа-сентября из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Калининграда и Новосибирска. Минтранс думал над возможностью с 15 августа или с 1 сентября вернуть международное авиасообщение из аэропорта Кольцово, но решение принято не было.

Материалы по теме
Оперштаб назвал причины скопления очередей в Кольцово на тестирование на COVID-19В Екатеринбурге возобновлены десять международных авиамаршрутов
#Аэропорт «Кольцово»#Свердловская область#Запрет#Коронавирус#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14