TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижнем Тагиле мужчина убил своего знакомого за «повышенное внимание» к сожительнице

9 октября 2020, 17:15
Ранее судимый тагильчанин убил своего знакомого на почве ревности, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Судом было вынесено обвинение по статье убийство в отношении 53-летнего мужчины, который в ночь на 25 декабря 2019 года, находясь у себя дома по улице Ильича, распивал алкоголь в компании своей сожительницы и приехавшего в гости знакомого 1967 года рождения. В процессе застолья мужчине показалось, что гость обращает на его сожительницу повышенное внимание. У мужчин началась ссора, в следствии которой подсудимый несколько раз ударил противника ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался.

Ставшая свидетельницей происшествия сожительница, немедленно покинула квартиры, предварительно закрыв злоумышленника с телом гостя. Не сумев выйти наружу, мужчина отправился спать, а наутро позвонил сестре, проживающей в Казахстане, и рассказал о случившемся. Впоследствии родственниками подсудимого была вызвана полиция на место происшествия.

Судом был вынесен приговор: назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима и выплатить компенсацию морального вреда, причиненного родственникам погибшего.

Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчинам, которые из-за мести подожгли дверь в общежитие, что привело к смерти двух людей.

В Нижнем Тагиле рецидивистов осудили за поджог общежития из мести
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле рецидивистов осудили за поджог общежития из местиВ Екатеринбурге мигрантов обвиняют в убийстве пропавшего месяц назад пенсионера
#Смерть#Ссора#Убийство#Нижний Тагил#Экономика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14