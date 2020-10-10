На Урале Росприроднадзор организовал проверку из-за «мертвой» воды в реках

По ее словам, общественники за несколько лет написали много заявлений в различные ведомства о «мертвой» воде в уральских реках.
Она отметила, что история с загрязнением началась несколько лет назад и ухудшается с каждым годом. Этим летом в реках вода была странного цвета, а рыба в них умирала.
Общественники называют причиной загрязнения недостаточную организацию экологических мероприятий на карьерах, которые расположены в верховьях рек. Отвалы руд, которые там добывают, попадают в воду и уносятся течением.
Этим летом проблему экологической катастрофы поднял путешественник и блогер Олег Чегодаев, который снял видео о проблеме.
Напомним, в Нижнем Тагиле проблема кислотного Левихинского рудника вышла на федеральный уровень. По итогам проверки прокуратуры выявлено загрязнение реки Тагил, а также негативное воздействие на природу из-за попадания шахтных вод в окружающую среду. Ведомством направлено обращение в суд с просьбой о ликвидации заброшенного рудника.