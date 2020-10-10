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На Урале Росприроднадзор организовал проверку из-за «мертвой» воды в реках

10 октября 2020, 16:11
Росприроднадзор организовал проверку из-за загрязнения рек Ивдель и Шегультан на Северном Урале, сообщает Е1 со ссылкой на директора заповедника «Денежкин Камень» Анну Квашнину.

По ее словам, общественники за несколько лет написали много заявлений в различные ведомства о «мертвой» воде в уральских реках.

Она отметила, что история с загрязнением началась несколько лет назад и ухудшается с каждым годом. Этим летом в реках вода была странного цвета, а рыба в них умирала.

Общественники называют причиной загрязнения недостаточную организацию экологических мероприятий на карьерах, которые расположены в верховьях рек. Отвалы руд, которые там добывают, попадают в воду и уносятся течением.

Этим летом проблему экологической катастрофы поднял путешественник и блогер Олег Чегодаев, который снял видео о проблеме.

Напомним, в Нижнем Тагиле проблема кислотного Левихинского рудника вышла на федеральный уровень. По итогам проверки прокуратуры выявлено загрязнение реки Тагил, а также негативное воздействие на природу из-за попадания шахтных вод в окружающую среду. Ведомством направлено обращение в суд с просьбой о ликвидации заброшенного рудника.

Проблема с кислотным Левихинским рудником вышла на федеральный уровень
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#Реки#Свердловская область#Проверка#Загрязнение воды#Общество
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