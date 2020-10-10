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«Не верю, что сама»: В Екатеринбурге из окна выпала девочка

10 октября 2020, 19:09
В Екатеринбурге из окна выпала 13-летняя девочка. Предполагается, что она распивала спиртное с друзьями, а затем испугалась гнева бабушки, пишет E1 со ссылкой на инсайдера в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома № 45 на улице Латвийская. Источник в правоохранительных органах рассказал, что она распивала спиртные напитки с друзьями. Когда пришла бабушка она испугалась, что ее будут ругать, и выпрыгнула из окна.

Пострадавшая была госпитализирована в ДГКБ с множественными переломами.

Когда падала кричала. Не верю, что сама выпрыгнула. Лежала вся переломанная, рассказала местная жительница.

В Следственном комитете информацию не прокомментировали.

Напомним, 7 октября в Нижнем Тагиле юноша упал с крыши многоэтажного дома. Он был госпитализирован с переломом позвоночника.

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