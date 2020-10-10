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Свердловским больницам выделят гранты на обследование контактных с больными COVID-19

10 октября 2020, 11:34
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о предоставлении грантов в виде субсидий медицинским учреждениям на проведение лабораторной диагностики граждан, которые контактировали с зараженными COVID-19 лицами. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

Размер гранта будет зависеть от стоимости проведения теста, а также количества обследуемых.

Контроль за исполнением возложен на заместителя губернатора Павла Крекова. Указ распространяет действие на отношения с 10 июля 2020 года.

Согласно документу, гранты на обследование контактных пациентов смогут получить только государственные и муниципальные медицинские учреждения.

Для получения гранта медучреждениям надо направить в Минздрав региона заявление на его предоставление с расчетами и обоснованием суммы, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а также ряд других документов.

Напомним, 5 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил и ужесточил ограничения по коронавирусу, а также рекомендовал предприятиям перевести 30% работников на дистант.

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